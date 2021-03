Pruszków. Zaproponował seniorce pomoc. Zabrał jej pieniądze

Policjanci z pruszkowskiej komendy zostali powiadomieni o kradzieży pieniędzy z rąk 83-latki. Do zdarzenia doszło w parku przy ul. Chopina. Po wyjściu z banku kobieta została zaczepiona przez siedzącego w samochodzie mężczyznę . Zaproponował, że podwiezie ją do domu.

Seniorka trzymała w ręku pieniądze, które wzięła z banku. Mężczyzna ponownie zaproponował jej pomoc w odwiezieniu do domu. Kiedy odmówiła, zabrał pieniądze i odjechał.

49-latek usłyszał zarzut kradzieży w warunkach recydywy. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.