Przed Majówką w Teatrze WARSawy

Zanim pojedziecie na łono natury, wylegiwać się w słońcu, nad wodą i bawić w majówkowej atmosferze, proponujemy chwilę w teatrze. Pod koniec kwietnia Teatr WARSawy zaprasza na dwa spektakle.

Psychologiczna rozgrywka, pełna zwrotów akcji i prowadząca do zaskakującego finału. Trzymający w napięciu, ale nie pozbawiony dowcipu, thriller. Dwóch przyjaciół z czasów licealnych spotyka się po latach. Jon w aurze sukcesu czeka na premierę swojego debiutanckiego filmu na lokalnym festiwalu. Vince jest drobnym dealerem narkotyków. Z początku niewinna rozmowa zaczyna się przeradzać w odkrywanie mroków przeszłości. Czy Jon skrzywdził w liceum byłą dziewczynę Vince'a? Czy wie, że jest ona obecnie asystentką prokuratora rejonowego w miasteczku, do którego przyjechał ze swoim filmem? Wszystko zmierza w kierunku bolesnej konfrontacji, która okazuje się ukartowanym planem Vince'a.

W ostatni weekend kwietnia, w Teatrze WARSawy, można będzie zobaczyć spektakl „Ruby” w reż. Adama Sajnuka, romantyczną komedię futurystyczną, z plejadą gwiazd – m.in. Edytą Olszówką, Sławomirą Łozińską, Sonią Bohosiewicz i Mateuszem Banasiukiem. To historia pisarza Calvina Weira – autora dotychczas jednej bestsellerowej powieści, która poruszyła w posadach amerykański świat literacki. Po dziesięciu latach od premiery książki pozostaje on jednak autorem „jednej powieści”. Neurotyczny Calvin, będąc w głębokim twórczym kryzysie, szuka natchnienia i pomocy u swojej pani psycholog, pod której wpływem zaczyna pisać historię romansu z dziewczyną swoich marzeń. Autor powoli zakochuje sie w napisanej przez siebie postaci. Pewnego ranka spotyka dziewczynę przygotowującą śniadanie w jego kuchni...

„Ruby” to swoista komedia romantyczna pełna Allenowskiego humoru i futurystycznych kontekstów. Nawiązuje do współczesnych trendów, zapoczątkowanych w kinie przez Charliego Kaufmana i Spike’a Jonze’a. To właśnie ich „Zakochany bez pamięci”, „Jak we śnie” czy niedawne „Her” przecierają szlak dla nowego gatunku, w którym obyczajowość miesza się z science fiction.