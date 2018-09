Przemycali w bieliźnie prawie kilogram kokainy. Wpadli na lotnisku

Trzech obywateli Armenii zostało zatrzymanych na Lotnisku Chopina. Podróżowali z Barcelony do Erewania. Podczas przesiadki w Warszawie nerwowe zachowanie mężczyzn wzbudziło podejrzenia u strażników granicznych. W trakcie kontroli okazało się, że w bieliźnie przewożą wysokiej jakości kokainę.

Ormianie w wieku 23, 35 i 44 lat oczekiwali na Okęciu w strefie tranzytowej na dalszy lot do Erewania. Gdy podeszli do odprawy paszportowej, pracownicy lotniska zauważyli u mężczyzn nerwowe zachowanie. Skierowano ich więc do szczegółowej kontroli.