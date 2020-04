Przepisy na ekspresowe i oryginalne przekąski

Zajmują nie więcej niż kwadrans i pozwalają pokonać monotonię codziennej diety.

Materiał partnera: Pudliszki

Koreański kurczak

Idealny na obiad, na przekąskę przed telewizorem czy jako przekąski sylwestrowe. Przepisy na idealnego kurczaka są często bardzo skomplikowane, ale nie ten! Sprawdź, jak zrobić koreańskiego kurczaka łatwo i szybko. Potrzebujesz do tego 5-7 udek z kurczaka, 2 łyżek miodu, 3 łyżek koreańskiej pasty chili, 3 łyżek sosu sojowego, 1 łyżeczki startego imbiru, 2 główek czosnku, 1 łyżki oleju, 1 łyżki nasion sezamu.

Wszystkie składniki, oprócz sezamu, zmieszaj ze sobą.

Następnie obtocz kurczaka w tak powstałej marynacie. Im dłużej będzie w niej „leżakował”, tym lepiej, ale wystarczy nawet pięć minut. Następnie podsmaż go na mocno rozgrzanym oleju, aż się zarumieni. Potem przełóż na talerz, podsmaż marynatę i następnie polej nią kurczaka i posyp go sezamem. Gotowe! Jak widzisz to idealny przepis na przekąski zarówno na długi weekend w domu, jak i imprezę.

Dalgona - kawa i deser w jednym

Ta deserowa kawa na zimno to idealny sposób na umilenie sobie popołudnia. Kawa Dalgona pochodzi z Korei i stała się sławna dzięki tik tokowi. Przygotujesz ją superłatwo. Potrzebujesz dwóch łyżek kawy rozpuszczalnej w granulkach, 2 łyżek cukru, pół szklanki mleka, kostek lodu oraz gorącej wody.

Najpierw zmieszaj kawę z cukrem i wodą i ubij tak, aby stworzyć sztywną pianę. Możesz użyć ręcznej ubijaczki albo miksera. Teraz do szklanki nalej mleko, dodaj lód, a piankę kawową nałóż łyżką na samą górę. Twoja Dalgona coffee jest gotowa!

Ekspresowy dip

Czasem nie musisz tworzyć dania zupełnie od zera, aby wykonać idealny przepis na przekąski. Całkowicie odmienić dobrze Ci znane i monotonne potrawy mogą dipy do przekąsek. Możesz używać ich jednak nie tylko do przekąsek, ale dodawać dosłownie do wszystkiego: do wrapów, sałatek, stosować zamiast sosu.

Uniwersalnymi dipami, które zawsze zdają egzamin, jest dip z mango, curry i limonki lub ten z dodatkiem chili i limonki. Możesz zrobić je super łatwo dodając te składniki do gotowego majonezu. Poznaj też inne sprawdzone i niezwykle łatwe przepisy na dipy do przekąsek.

Mus z czekolady i awokado

To łatwy przepis na super zdrowy deser i idealny patent na imprezę oraz pomysł na przekąski sylwestrowe. Przepisy na oryginalne desery często są skomplikowane i czasochłonne. Wykonanie tego zajmie Ci nie więcej niż pięć minut! Potrzebujesz do niego dojrzałego awokado lub dwóch, jeśli przygotowujesz deser na więcej osób, ok. 50 g kakao w proszku, 3-4 łyżeczek miodu. Zacznij od obrania awokado i następnie je zblenduj. Potem dodaj do blendera kakao oraz miód i zblenduj całość, aż uzyskasz gładką masę. Gotowe! To naprawdę ekspresowy przepis na przekąski w słodkim wydaniu!