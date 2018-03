Przepychanki z policją. Protest przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej

Pod kurią Metropolitalną na ul. Miodowej w Warszawie odbyła się manifestacja. - Nie będzie biskup pluł nam w twarz - krzyczeli demonstranci.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” otrzymał pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a teraz jest w kompetencji Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pod koniec tego tygodnia trafi on do agendy sejmowej, gdzie będzie głosowany. Podpisy pod projektem „Zatrzymaj aborcję” złożyło 830 tys. obywateli. Biskupi proszą o modlitwę w intencji ochrony prawa człowieka do życia. - Prawo do życia to podstawowe prawo człowieka, także w jego pierwszej fazie rozwoju, niezależnie od stanu zdrowia dziecka, czy rokowań lekarskich. Każde dziecko ma niepodważalne prawo do narodzin, dlatego tej sprawie nie może być dyskusji czy wątpliwości. Kobiety, które nie chcą wychowywać urodzonych dzieci mogą zrzec się praw rodzicielskich i oddać je do adopcji, na którą oczekuje wiele małżeństw. W tej kwestii mają pełną wolność – napisał rzecznik Episkopatu, wskazując też, że o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje papież Franciszek.