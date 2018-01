Przesłuchano napadniętą 14-letnią Turczynkę. "Duża trauma"

W warszawskim sądzie przesłuchano 14-letnią Turczynkę. Nastolatka na początku stycznia została napadnięta przez ok. 40-letniego mężczyznę. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział, że dziewczynka chce zapomnieć o sprawie, która ją mocno dotknęła.

- Pokrzywdzona złożyła zeznania co do zasady zgodne z relacją przedstawioną przez jej ojca w trakcie składania zawiadomienia o przestępstwie. Z jej relacji, poza samym opisem przebiegu zdarzenia, wynika, że zdarzenie pozostawiło w niej dużą traumę, stara się o tym nie myśleć i zapomnieć o tym, co się stało - cytuje słowa rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Łukasz Łapczyński stacja RMF FM.