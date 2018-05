Przez 30 lat organizował kolonie dla dzieci. Zachorował i teraz szuka pomocników

W ciągu 30 lat zorganizował ponad 70 obozów letnich dla dzieci. Integrował te sprawne z niepełnosprawnymi. Dziś ma 88 lat i choroba nie pozwala mu wstać z łóżka. – Szukam człowieka, który mi pomoże – mówi ksiądz Krzysztof Małachowski, prezes Fundacji Dzieci Dzieciom.

To ogromny dom. Ma ponad 30 pokoi. Stoi pod Warszawą, we wsi Nadliwie. To do niego przyjeżdżały dzieci z całej Polski na letnie kolonie. – Budynek jest z 1981 roku. Socjalistyczna budowa, gdzie ciągle coś cieknie, coś się psuje. Dlatego szukam osób do pomocy. Potrzeba siły roboczej, muskułów. Bo to duży teren, kilkanaście hektarów – mówi ksiądz Małachowski.