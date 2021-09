Przykre znalezisko na osiedlu w Warszawie. Sprzed 40 lat

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej", wspólnota mieszkaniowa zwróciła się do dewelopera, by usunął elektrośmieci, ale Okam zaproponował, że tylko dołoży się do usunięcia kondensatorów, jeśli wspólnota skieruje je do utylizacji. - Postanowiliśmy wesprzeć wspólnotę na poziomie 50 proc. kosztów odbioru i utylizacji baterii. Zadeklarowaliśmy też przeprowadzanie badań gruntu na nasz koszt - informują w Okamie.