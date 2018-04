Przyniósł fotel ze śmietnika. Znalazł coś bardzo cennego

Pan Mariusz wziął stary fotel ze śmietnika i postawił go w salonie. Gdy wcisnął głębiej rękę między oparciem, a siedzeniem znalazł kartkę z 1974 roku. - Obejmuje z dniem dzisiejszym obowiązki: planisty grupy, kronikarza, humorysty - czytamy z kartki.

- Chciałem mieć duży fotel z porządnym oparciem. Tego najwyraźniej nikt już nie chciał. Może komuś się znudził albo już nie pasował. Zabrałem go do domu – tłumaczył tvnwarszawa.pl Mariusz Mikuliński. Dodaje, że w tych starych fotelach, między oparciem a siedzeniem była taka dziura. - Jako dziecko wciskałem tam zabawki. A kiedy ratowałem ze śmietnika poprzedni fotel to w tej dziurze znalazłem kartkę owiniętą w szmatę, a na niej dane jakiegoś dłużnika. Dlatego i tym razem starałem się wszystko stamtąd wymieść - opowiada pan Mariusz. Podkreśla, że i tym razem się nie zawiódł. - Choć pierwsze "trofea" nie zachwycały: długopis i lista zakupów. Trzeba było pogrzebać trochę głębiej. I jest. Kartka, a na niej konkretny plan podpisany tylko "JS" - wyjaśnia mężczyzna.