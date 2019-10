Przysięga żołnierzy WOT w Warszawie w sobotę. Początek utrudnień dla mieszkańców już od czwartku

Przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, "Biegnij Warszawo" i Narodowy Marsz Różańcowy - to tylko kilka wydarzeń, które odbędą się w najbliższy weekend w Warszawie. Wszystkie oznaczają dla kierowców i mieszkańców stolicy jedno - pozamykane ulice i zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Przysięgę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zaplanowano na sobotę, na godz. 11:00. Na czas uroczystości i prób zmienione zostaną trasy autobusów miejskich. Objazd będzie prowadzić ulicami Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem. Autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską, E. Plater i Twardą do przystanku na pl. Grzybowskim.

Straż miejska natomiast będzie mogła odholować samochody pozostawione w niedozwolonych miejscach. Od czwartku do soboty zakaz zatrzymywania obowiązuje na ulicach: Królewskiej, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Hotelu Europejskiego i Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), Ossolińskich, Wierzbowej, Moliera, A. Fredry, Canaletta, pl. Teatralnym (wraz z parkingiem przed gmachem Teatru Wilskiego Opery Narodowej).

Narodowy Marsz Różańcowy już w najbliższą sobotę

Przysięga żołnierzy WOT to niejedyne duże wydarzenie, które może utrudnić poruszanie się po stolicy w najbliższą sobotę. Ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Różańcowy. Jego organizatorzy podkreślają, że chodzi im o "przeproszenie Boga za profanacje podczas marszów LGBT".

Do Warszawy przyjadą mieszkańcy 22 miast. Wyruszą o godzinie 13 z Placu Trzech Krzyży, przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, by dotrzeć na plac Zamkowy. Organizatorzy Marszu nie dostali jednak od Archidiecezji Warszawskiej patronatu nad tym wydarzeniem. Władze nie chcą też komentować powodów organizacji Marszu.

"Biegnij Warszawo" na nowej trasie

W niedzielę 6 października kolejna impreza biegowa na ulicach stolicy. Tym razem będzie to kolejna już edycja "Biegnij Warszawo". Tegoroczna trasa będzie zupełnie inna od tej, którą biegacze pokonywali rok temu.

Uczestnicy niedzielnego biegu wystartują z ul. Czerniakowskiej, stamtąd skręcą w prawo, by pokonać najsłynniejszego wśród biegaczy w Warszawie podbieg, czyli ulicę Agrykoli. Później trasa prowadzi Alejami Ujazdowskimi do Ronda de Gaulle’a, a następnie Mostem Poniatowskiego na drugą stronę Wisły.

Biegacze dobiegną Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego, aby wrócić nim znowu na lewy brzeg Warszawy. Ostatnie kilometry do mety usytuowanej przy stadionie Legii, będą prowadzić przez Powiśle. Łącznie do pokonania będzie 10 kilometrów.