Przywiązała świnię do drzewa. Teraz odpowie prawnie

Policjanci z Sulejówka zostali poinformowani przez straż miejską, że w rejonie stacji PKP Sulejówek Miłosna ktoś przywiązał świnię do drzewa w lesie. Funkcjonariusze szybko wpadli na trop, że mogła to zrobić 31-letnia mieszkanka Sulejówka. Wcześniej mieszkańcy widzieli, jak chodziła ze świnią na smyczy .

Policjanci wszczęli dochodzenie z ustawy o ochronie zwierząt. Ustalili, że kobieta kupiła świnię tego samego dnia rano od jednego z rolników w województwie warmińsko – mazurskim. Właściciel, od którego kobieta wynajmuje mieszkanie nie zgodził się na trzymanie zwierzęcia w domu. 31-latka przywiązała więc świnię do drzewa w lesie.

Świnia trafiła do fundacji zajmującej się pomocą zwierzętom. Mieszkanka Sulejówka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem poprzez porzucenie. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest to przestępstwo. Podlega karze nawet do trzech lat pozbawienia wolności.