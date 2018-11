Pseudohodowle nadal bezkarne. "Ustawa o ochronie zwierząt zrobiła więcej złego niż dobrego"

Pogotowie dla Zwierząt jest bezsilne. Handel psami na giełdzie w Słomczynie nadal trwa. Zwierzęta tam sprzedawane są przechowywane w skandalicznych warunkach, a przepisy prawa o ochronie zwierząt są umiejętnie obchodzone.

Z wyjątkiem, że kupujący dostają psy, które wychowywały się w skandalicznych warunkach. - To nie jest tak, że to są zwierzęta domowe, najczęściej są rozmnażane gdzieś po stodołach - podkreśla Mateusz Czmiel z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu.

Powiatowy lekarz weterynarii w Grójcu, Piotr Bielawski zapewnia, że zwrócą się do starostwa, co było w tym kierunku zrobione, jeśli chodzi o nadzór nad takim stowarzyszeniem. - Bo to nie może być tak, że oni tylko to stowarzyszenie rejestrują i nic nie robią - mówi Bielawski. Zaznacza, że w niedziele, gdy handlują, starostwo nie pracuje.