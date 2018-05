Psy z żółtą wstążką. Trener wyjaśnia, co oznacza ten znak

Co raz więcej psów nosi żółtą wstążkę u obroży. Jest to znak, że pies potrzebuje spokoju. - Ludzie odbierają psy z żółtą kokardą jako dziwnych, niedotykalskich, niebezpiecznych - uważa trener psów Łukasz Wacławski.

Wstążka ma spełniać inną ważną funkcję, a mianowicie zapewnić spokój czworonogowi. Trener psów w szkole Bingo tłumaczy, że problem wynika z tego, że ludzie mają tendencje do traktowania psów jako własności publicznej, bezpardonowego podchodzenia do nich, wyciągania w ich kierunku rąk i głaskania. - Z punktu widzenia psa, sytuacja, w której ktoś obcy zbliża się nagle i zaczyna klepać po głowie, jest co najmniej zaskakująca i niekomfortowa. W związku z tym wstążka miała budować większy dystans do psa - mówi WawaLove Łukasz Wacławski. Zaznacz, że odbiór akcji w krajach, w których od jakiegoś czasu jest ona rozwijana, nie zawsze jest zgodny z intencjami twórców. - Wstążka w ogólnym odbiorze albo nic nie znaczy (dla nieznających tła akcji) albo paradoksalnie dochodzi czasem do segregowania i traktowania psów z żółtą wstążką jako dziwnych, niedotykalskich, niebezpiecznych - właściciele takich psów spychani są na margines - wyjaśnia trener. Uważa, że problem jest szerszy, a sama wstążka zupełnie niepotrzebna - to czego potrzeba to edukowanie ludzi, jak właściwie zachować się wobec psa niezależnie, czy ten ma wstążeczkę czy też nie. - Mówiąc wprost, żółta wstążeczka nie zwalnia właściciela z obowiązku kontrolowania psa i otoczenia wokół niego, a z kolei brak wstążeczki nie daje prawa przypadkowym osobom do ingerowania w osobistą przestrzeń zwierzaka, czy jego opiekuna - mówi Łukasz Wacławski.