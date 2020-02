Pudelek obchodzi 14. URODZINY. Zapraszamy Was na imprezę!

Już dziś spotykamy się w warszawskim klubie SEN. Dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przekazany na akcję "Zerwijmy łańcuchy".

Odkąd w 2006 roku pojawił się Pudelek , polskie media już nigdy nie były takie same. Byliśmy pierwszym portalem, który nie traktował gwiazd jak bożków, ale miał odwagę pokazywać je od prawdziwej, często dalekiej od ideału strony.

Doceniamy, że jesteście z nami i cieszymy się z nowych czytelników. W tym roku nasz portal obchodzi* 14-lecie istnienia.* Z tej okazji chcemy Was zaprosić na pudelkową imprezę urodzinową, która odbędzie się już dziś w warszawskim klubie SEN przy ulicy Wioślarskiej 6 w Warszawie.Czeka na Was moc atrakcji, w tym kilka znanych twarzy, choć - jak to na Pudelku bywa - nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać :)