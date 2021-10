Pułtusk. Auto takie same, ale nie to samo. Przestępcy potrafią klonować auta

Nietypowa sprawa sądowa: wrocławianin musi udowodnić przed sądem w Pułtusku, że samochód, który zarysowała na parkingu inny wóz, nie należy do niego. Nie jest to łatwe - chodziło o taki sam model, kolor, z tą samą rejestracją. Tymczasem mężczyzna ma dowody na to, że feralnego dnia był we Wrocławiu. Jego auto również.

Pułtusk. W tutejszym sądzie toczy się sprawa dotycząca "sklonowanego" samochodu. Wrocławianin ma dowody na to, że w czasie, gdy auto takiej samej marki i o tym samym numerze rejestracyjnym, co należące do niego, uczestniczyło w kolizji w Pułtusku, on był we Wrocławiu (Photo by Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images)

Źródło: NurPhoto via Getty Images , fot: NurPhoto