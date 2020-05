PW. 5300 studentów i pracowników mogło paść ofiarą wycieku danych

Wyciekowi danych na Politechnice Warszawskiej przygląda się warszawska policja . Oficer prasowy śródmiejskiej komendy, Robert Szumiata poinformował 30 zgłoszeniach w tej sprawie. Zaznaczył, że zgłoszenia pochodzą od osób, które podejrzewają, że ich dane mogły wyciec z serwerów Politechniki Warszawskiej. Policjanci rozpoczęli już prowadzenie czynności sprawdzające, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Szumiata zauważył jednak, że administrator danych, czyli Politechnika Warszawska nie złożyła jeszcze oficjalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Politechnika Warszawska i szczegóły incydentu

Rzeczniczka uczelni, Izabela Koptoń-Ryniec poinformował, że oficjalne zgłoszenie ze strony Politechniki Warszawskiej wpłynie na policje 7 maja. Co więcej, zaznacza, że na zgłoszenie każdego przypadku naruszenia danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, administrator danych ma 72 godziny. Z tego powodu zgłoszenie trafiło do prezesa UODO już 6 maja.