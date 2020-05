PW. Wyciekły dane osobowe ponad 5 tys. studentów. Zbiory sięgają 12 lat wstecz

PW. Do sieci wyciekły dane osobowe studentów

- Dzisiejszej nocy otrzymaliśmy informacje o wycieku danych osobowych części studentów PW. Chociaż grupa dotknięta wyciekiem to „zaledwie” ponad 5000 osób, to zakres wykradzionych osobowych danych jeży włosy na głowie - podaje portal Zaufana Trzecia Strona.

Portal przekazuje, że do sieci wyciekła baza danych serwisu okno.pw.edu.pl. To strona Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, a baza zawiera dane osób studiujących w tym ośrodku. Dane sięgać mają nawet 12 lat wstecz i są niezwykle szczegółowe. Jak informuje Zaufana Trzecia Strona, do wycieku miało dojść 3 maja. Sama baza to prawie 3 GB danych, zawierająca całą historię edukacji wraz ze szczegółowymi programami nauczania, ocenami, opiniami i historią płatności. Ponadto jest nawet pełna treść kilkudziesięciu tysięcy e-maili wysłanych do studentów czy logowania do aplikacji. Największy niepokój wzbudzają mimo wszystko dane osobowe, które przechowywane były w bazie.