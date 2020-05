PW. Wyciekły dane osobowe studentów. Uczelnia zaleca wymianę dowodu osobistego

- Dzisiejszej nocy otrzymaliśmy informacje o wycieku danych osobowych części studentów PW. Chociaż grupa dotknięta wyciekiem to „zaledwie” ponad 5000 osób, to zakres wykradzionych osobowych danych jeży włosy na głowie - czytamy w serwisie.

Portal przekazał wówczas, że, że do sieci wyciekła baza danych serwisu okno.pw.edu.pl. To strona Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, a baza zawiera dane osób studiujących w tym ośrodku. We wtorek Politechnika Warszawska opublikowała komunikat, w którym potwierdza możliwość naruszenia ochrony danych osobowych studentów oraz pracowników. Do wycieku miało dojść 3 maja.