Pyton nad Wisłą, policja ostrzega mieszkańców. W tym miejscu trzeba bardzo uważać

Trwają pilne poszukiwania pytona tygrysiego, którego skórę znaleziono koło Piaseczna pod Warszawą. Wąż może mieć 6 metrów długości i ważyć nawet 50 kg. Policja apeluje, aby powstrzymać się od spacerów nad Wisłą w okolicy miast: Ciszyca, Gassy i Cieciszew.

Teren poszukiwań węża jest bardzo trudny. To głównie mokradła i krzaki

Ślad pytona został potwierdzony przez biorącego udział w poszukiwaniach specjalistę . To już pewne, że na nadwiślańskich terenach od miejscowości Gassy do Ciszycy przebywa duży wąż. Teren poszukiwań jest bardzo trudny. Są to głównie mokradła, krzaki, wysokie trawy, powalone konary drzew i setki miejsc, w których wąż może się schować. Na miejscu panuje wysoka wilgotność i temperatura, gdyż miejsce to jest dobrze osłonięte od wiatru wałem i od Wisły wysokimi nasypami piachu.

Pyton nad Wisłą. Tych miejsc lepiej unikać

Jeśli ktoś natknie się na pytona, powinien szybko odejść i zawiadomić służby. Można dzwonić do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie pod numerem 22 60 45 213 lub do Fundacji Animal Rescue Polska telefon 22 350 66 91 .

Pyton - wszystko, co trzeba wiedzieć o tym wężu

Pyton tygrysi może urosnąć nawet do rekordowych 8 metrów długości. Nie jest wężem jadowitym, natomiast ma on dużo zębów. Jednak sprowokowanie go do ataku nie jest takie proste, bo trzeba go naprawdę porządnie przestraszyć. To też zależy od osobnika. Pyton żywi się przede wszystkim gryzoniami. Hodowcy karmią pytony dużymi szczurami, świnkami morskimi, królikami. Taki wąż nie pogardzi też ptakiem.