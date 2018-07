Pyton tygrysi nad Wisłą. Trwają poszukiwania, w miejscowości Gassy znaleziono nowe ślady węża

Pyton w gminie Konstancin Jeziorna - ta informacja zelektryzowała mieszkańców Mazowsza. W okolicy miejscowości Gassy znaleziono ponad 6-metrową wylinkę węża. Wiadomo już, że jest to świeża skóra pytona tygrysiego, który może ważyć nawet 50 kg. Policja apeluje o ostrożność i zaniechanie spacerów.

Do tego sensacyjnego odkrycia doszło między miejscowościami Gassy a Cieciszewem (pow. piaseczyński). Wylinka należy do pytona tygrysiego, który może mieć ok. 6 metrów długości. Wąż może ważyć nawet 40-50 kilogramów

Do kogo można się zgłosić? Bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie pod numerem 22 60 45 213 lub do Fundacji Animal Rescue Polska telefon 22 350 66 91 .

Pyton tygrysi może urosnąć nawet do rekordowych 8 metrów długośći. Nie jest wężem jadowitym, natomiast ma on dużo zębów - dwa rzędy u góry i jeden rząd u dołu. Zęby zakrzywione do tyłu, trochę jak u szczupaka. Ugryzienie na pewno nie jest przyjemne. Tnie skórę jak żyletkami. Jednak sprowokowanie go do ataku nie jest takie proste, bo trzeba go naprawdę porządnie przestraszyć. To też zależy od osobnika.