Pyton znad Wisły nie przeżył chłodów? Ogłoszono koniec poszukiwań

Akcja poszukiwawcza pytona tygrysiego oficjalnie dobiegła końca. Głównym powodem tej decyzji jest zbyt niska temperatura otoczenia dla tego egzotycznego gada. Ekspert tropiący węża jest przekonany, że zwierzę już nie żyje.

- W porozumieniu z pracownikami zoo i służbami postanowiliśmy przerwać akcję poszukiwawczą - ogłosił Dawid Fabjański, koordynator Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska. Trwające kilkanaście tygodni działania nie przyniosły rezultatu. Według eksperta teraz jest już za późno, a przede wszystkim za zimno, by szukanie gada miało jakikolwiek sens.

Fabjański wyjaśnia, że aby zmiennocieplne zwierzę miało szanse na przeżycie, potrzeba słońca i wysokiej temperatury. Długotrwałe wychłodzenie dla takiego zwierzęcia jest katastrofalne w skutkach. Następuje szybka utrata energia, która ostatecznie doprowadza do śmierci. - Znalezienie zwłok pozostaje kwestią czasu - ocenia szef Animal Rescue.

Wąż w rurach

W jednym z ostatnich wywiadów ekspert zajmujący się na co dzień ratowaniem zwierząt przedstawił jeden z alternatywnych scenariuszy, który mógłby się spełnić. - Myślę, że możemy zapomnieć o znalezieniu tego węża, chyba, że będziemy mieć szczęście. Jest jeszcze promil szansy, że jeżeli zwierzę spłynęło w dół Wisły do Warszawy, to zimę jest w stanie przeżyć w rurach elektrociepłowni, gdzie są szczury - przekonywał. Podkreślał jednocześnie, że taka możliwość jest raczej mało prawdopobna.