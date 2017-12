Rada Krajowa PO podjęła decyzję ws. Hanny Gronkiewicz-Waltz

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej wybrała w sobotę nowy zarząd partii. Spełniły się najbardziej prawdopodobne pogłoski - Hanna Gronkiewicz-Waltz przestała pełnić funkcję wiceszefowej partii. Stanowisko te zachowali zachowali natomiast: Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Bogdan Borusewicz

- Spotykamy się w momencie być może najtrudniejszym dla polskiej demokracji i dla Polski od 1989 roku. Sytuacja jest poważna, dlatego apeluję do kolegów z opozycji o natychmiastowe zacieśnienie naszej współpracy - mówił przewodniczący PO. - Zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, zniszczyli służbę cywilną, dokonali partyjnego skoku na spółki skarbu państwa. Media publiczne przekształcili w tubę propagandową, która, służy do zakłamywania historii i bezczelnej indoktrynacji - dodał Schetyna.

- Do prezydenta trafiły ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym, które wieńczą proces niszczenia niezawisłego sądownictwa w Polsce - tak Schetyna podsumował prace na ustawami o reformie KRS i SN. Obalany jest ustrój naszego państwa, którego jednym z fundamentów pozostaje samorząd lokalny, władza najbliższa obywatelom. Jarosław Kaczyński nie rozumie samorządności, nigdy nie pogodził się z jej istnieniem - dodał.

- Mateusz Morawiecki zapewnia Kaczyńskiemu więcej pieniędzy na polityczną korupcję, na kupowanie poparcia i głosów, ale biednieją przez to znajdujące się w gestii samorządów szpitale i szkoły. Mniej jest pieniędzy na lokalne inwestycje - krytykował nowego premiera przewodniczący PO.

- Zacznijmy budować Ruch Obrony Wyborów już dziś. W każdym województwie, w każdym mieście i gminie. Niech Ruch Obrony Wyborów stanie się nową „Solidarnością”, która połączy Polaków. Apeluję do wszystkich koleżanek i kolegów z Nowoczesnej, przywróćmy Polakom nadzieję. Współpracujmy - zaapelował Grzegorz Schetyna do liderów opozycji, prosząc również, by Nowoczesna zgodziła się na powołanie wspólnego prezydium obu klubów.