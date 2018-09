Radiowóz potrącił 80-latka. Policjanci "zostali pouczeni"

Policyjny radiowóz potrącił przechodzącego przez pasy starszego mężczyznę. Pojazd funkcjonariuszy nie zdążył wyhamować przed przejściem i uderzył zderzakiem 80-latka. Poszkodowany miał zielone światło. Nie wezwano karetki, a sprawcy kolizji otrzymali jedynie... służbowe pouczenie.

W Warszawie doszło do groźnie wyglądającej kolizji tuż przy galerii handlowej. Mknący przez ul. Górczewską policyjny radiowóz próbował zdążyć na światłach. Niestety, gdy te się zmieniły, funkcjonariusze nie zdążyli w porę wyhamować przed przejściem dla pieszych. Prędkość pojazdu była zbyt duża. Doszło do zderzenia z prawidłowo przechodzącym po pasach 80-letnim mężczyzną.

Według jej relacji, chwilę po zdarzeniu policjanci wysiedli z samochodu i zapytali leżącego na ziemi mężczyzny, czy mają wezwać karetkę. Zdaniem kobiety mieli sami zdecydować o zawiezieniu mężczyzny na pogotowie, mimo że zaledwie 20 metrów dalej na przystanku autobusowym stała już karetka (prawdopodobnie wezwana do wcześniejszej interwencji).

Autorka zdjęć twierdzi, że od momentu potrącenia do odjechania policjantów z 80-latkiem minęły może 3 lub 4 minuty. Przyznaje też, że nie poczekano nawet na przyjazd drugiego radiowozu, którego obecność jest w takich sytuacjach konieczna (chociażby do spisania danych uczestników kolizji).

Na pytanie, czy taka forma "ukarania" sprawcy kolizji jest odpowiednia dla funkcjonariusza, Rzeczkowski przekonuje, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. - Wszystko jest uzależnione od konkretnego przypadku, od zachowania m.in. kierowcy po popełnieniu tego wykroczenia, okazaniu skruchy. To jest indywidualna decyzja każdego policjanta, który podejmuje czynności w stosunku do osoby, która to wykroczenie popełniła - twierdzi przedstawiciel KSP.