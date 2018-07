Radna PO poparła Patryka Jakiego. "Nie mogę się zgodzić na Trzaskowskiego"

Podczas briefingu Patryka Jakiego, radna Platformy Obywatelskiej, Jolanta Kasztelan poinformowała, że nie może się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego, który nie chce rozliczenia ratusza z afery reprywatyzacyjnej. Zaapelowała też do wyborców Platformy, żeby głosowali na kandydata PiS.

Radna PO poparła Patryka Jakiego (Agnecja Gazeta, Fot: Marcin Wojciechowski)

W środę odbyła się konferencja prasowa na placu Bankowym. W spotkaniu uczestniczyła radna PO Jolanta Kasztelan, która zaapelowała do mieszkańców Warszawy, aby "wszyscy stanęli razem do walki o to, aby stolica stała się bardziej uczciwa, aby przestała kojarzyć się z mafią reprywatyzacyjną, aby mogła konkurować z innymi stolicami Europy".

- Przechodzę do klubu Prawa i Sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej z wielu powodów, ale jednym z najważniejszych powodów jest to, że nie mogę się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego, który nie chce rozliczenia się ratusza z afery reprywatyzacyjnej. Uważam, że pan Patryk Jaki jest jedyną szansą na uczciwą Warszawę, o jakiej zawsze ja marzyłam i wszyscy mieszkańcy. Apeluję do wszystkich wyborców PO, aby poparli Patryka Jakiego w nadchodzących wyborach samorządowych w Warszawie - tłumaczyła radna.

Kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki podziękował Jolancie Kasztelan za odważny gest. - To nie jest łatwe powiedzieć dzisiaj wprost „stop” mafii reprywatyzacyjnej, potężnej mafii. Dzisiaj pani radna miała taką odwagę, żeby powiedzieć, że chce uczciwej Warszawy - zaznaczył Jaki. Zaapelował do warszawiaków, "aby stanęli razem do walki o to, aby stolica była uczciwa, nowoczesna, aby stolica wreszcie przestała się tak często kojarzyć w nielegalnym wyłudzaniem kamienic, a zaczęła być kojarzona z tym, z czym od zawsze powinna być kojarzona, czyli gigantycznym potencjałem".

