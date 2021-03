Jak wyliczył Andrzej Cieślik, w uruchomionej niemal tydzień temu tymczasowej placówce, przewidzianej na 80 stanowisk dla pacjentów, pozostało wprawdzie 7 wolnych łóżek, jednak problem w tym, że te nie mają podłączenia do instalacji umożliwiającej podanie tlenu choremu. Nie będą więc mogły być miejscem ulokowania osób, które koronawirusa przechodzić będą ciężko, z dysfunkcjami układu oddechowego.

Radom. Dramatyczna sytuacja w szpitalach. Koniec wolnych łóżek. Szansa na nowe miejsca z respiratorami dopiero w połowie kwietnia

Co będzie dalej, decydować będzie wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. Jak powiedział Andrzej Cieślik, miejsca transportowania kolejnych pacjentów wymagających hospitalizacji ustalane mają być z nim przez koordynatora szpitala tymczasowego.

Taka napięta sytuacja potrwa w Radomiu do czasu otwarcia oddziału intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19. Dojdzie do tego dopiero w połowie kwietnia. Wówczas, według informacji pełnomocnika, Radomski Szpital Specjalistyczny wzbogaci swoją bazę o 20 łóżek przystosowanych do ratowania osób w najcięższym stanie.