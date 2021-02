Radom. Dramatyczny apel lekarzy. Bez pomocy SOR upadnie. Służby wojewody: "to złe zarządzanie"

- Nie jesteśmy w stanie świadczyć usług medycznych, nie jesteśmy w stanie dopilnować norm, które się pacjentom należą. Jeśli nie dostaniemy pomocy, SOR się rozpadnie - zaalarmowali we wtorek lekarze z radomskiego szpitala na Józefowie. Zwracają uwagę, że w mieście, drugim co do wielkości na Mazowszu, działa teraz tylko jeden oddział ratunkowy, bo drugi funkcjonuje jako szpital wyłącznie dla chorych zakażonych koronawirusem.