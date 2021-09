Radom. Przerażające odkrycie w Starym Ogrodzie. Rowerzysta znalazł ciało

Do dramatycznego odkrycia doszło przed godziną 7 w niedzielę. Wczesnym ranem po parku jechał rowerzysta. Na trawniku zauważył leżącego człowieka. Przypuszczał, że ma do czynienia ze śpiącym i usiłował go dobudzić. Okazało się jednak, że mężczyzna nie żyje.