Radość. Noc Muzeów Pod Kogutkiem. Okazja do zwiedzenia słynnej willi

Chętnych do wejścia do wnętrza willi przy Junaków 33/25 w Radości może być wielu. To słynny obiekt. W okresie międzywojennym był tu dom letni znanego aktora komediowego Antoniego Fertnera. Bywała tu śmietanka towarzyska, aktorzy, dawni celebryci, inteligencja. W ogrodowych przyjęciach o piknikach z szampanem uczestniczyła Mieczysława Ćwiklińska, Aleksander Żabczyński, Eugeniusz Bodo, Leopold Staff.