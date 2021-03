Radziwiłł o sytuacji epidemicznej na Mazowszu: wystarczająca liczba miejsc

Zaznaczył, że w szpitalach tymczasowych kolejne łóżka uruchamiane są zależnie od potrzeb - obecnie jest ich ok. 800, z czego ok. 700 pozostaje zajętych.

- Sytuacje, kiedy dochodzi do takiego kolejkowania karetek przed szpitalem, w tej chwili właściwie się już nie zdarzają - powiedział. - Uważam, że w ciągu najbliższego tygodnia z tą liczbą zarówno miejsc szpitalnych przygotowanych dla pacjentów covidowych, jak i miejsc respiratorowych, jesteśmy bezpieczni. Jeżeli ta fala będzie nadal wzbierać, to będziemy kolejne miejsca dedykować pacjentom covidowym, przede wszystkim w szpitalach tymczasowych - ocenił Radziwiłł.

Pytany o kierowanie do pracy przy epidemii personelu medycznego, Radziwiłł przyznał, że takie decyzje wykonywane są w ok. 20 proc.

Na uwagę, że na czas walki z pandemią może należałoby zawrzeć rozejm z Trzaskowskim, Radziwiłł odparł: - Jeżeli ja dzwonię do pana prezydenta osobiście i proszę go o wsparcie dla decyzji o tym, żeby szpitale podzieliły się swoim personelem ze szpitalem tymczasowym w Szpitalu Południowym, to trudno sobie wyobrazić bardziej uprzejmy i, powiedziałbym, bardziej koncyliacyjny sposób załatwienia sprawy. Można by oczekiwać od włodarza prawie dwumilionowego miasta, żeby trochę bardziej włączył się w zarządzanie tą wyjątkowo trudną sytuacją - ocenił Radziwiłł, dodając, że połowa danych covidowych z Mazowsza to liczby dotyczące Warszawy.