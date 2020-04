Rafał Trzaskowski: 4 tys. testów dla Domów Pomocy Społecznej

- Przygotowujemy się przez cały czas do tej sytuacji. Trwają dokładnie analizy, który to miałby być szpital - wskazał.

Koronawirus. Warszawa przekazuje sprzęt

Poruszył też kwestię zachorowań w Domach Pomocy Społecznej . Jak podkreślił, jest to problem w skali całego kraju.

- Staramy się zrobić wszystko, co możemy, żeby te domy zabezpieczyć. W Warszawie jest 19 domów, którymi opiekuje się miasto. Czternastoma bezpośrednio, pięcioma we współpracy z innymi organizacjami. Robimy wszystko, żeby przekazywać sprzęt i zabezpieczyć pracowników DPS-ów i wolontariuszy. Wydajemy na Nowolipiu posiłki dla seniorów. Dzięki wolontariuszom posiłki docierają do mieszkań najbardziej potrzebujących - mówił.