Rafał Trzaskowski broni rzecznika prasowego. "Ma wyjątkowe kompetencje"

- Jestem zadowolony z pracy rzecznika prasowego, chociaż jego sposób pisania na Twitterze to nie jest poetyka, która odpowiada wszystkim - stwierdził Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Chodzi o kontrowersyjne wpisy Kamila Dąbrowy w mediach społecznościowych.

"Ta poetyka nie pasuje do urzędu"

Rafał Trzaskowski tłumaczy teraz, że była to aluzja do tego, dlaczego Zbroja stracił pracę rzecznika ministerstwa. Poszło o sondę, którą opublikował na Twitterze Bartosz Zbroja po uhonorowaniu Jarosława Kaczyńskiego trzema tytułami Człowieka Roku.

Prezydent Warszawy zapewnił, że jego rzecznik prasowy "nie będzie pisał w takiej poetyce, bo to kompletnie nie pasuje do urzędu".

"Wyjątkowo kompetentny"

- To bzdura. Kompletna bzdura. To jest dosyć ciekawe, że atak idzie ze strony partii, która niszczy przez cały czas służbę cywilną, zatrudnia setki ludzi niekompetentnych i tu próbuje atakować konkurs, który się odbył zgodnie z zasadami prawa i który wygrała osoba wyjątkowo kompetentna - stwierdził Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zapewnia, że to komisja oceniła kandydaturę Dąbrowy jako najlepszą, a on nie miał wglądu do jej materiałów.

- Konkurs odbył się zgodnie z zasadami prawa. Dziwi mnie ta próba podważania kompetencji, dlatego że jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, to z reguły w stosunku do ludzi, którzy są niekompetentni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Kamil Dąbrowa jest jedną z najbardziej kompetentnych osób. I gdyby pani mnie zapytała, czy dziwi mnie to, że wygrał ten konkurs – nie, nie dziwi mnie to, dlatego że jest po prostu bardzo kompetentną osobą - powiedział.