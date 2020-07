Rafał Trzaskowski, Jerzy Owsiak i pomysły na przyszłość

Rafał Trzaskowski i Jerzy Owsiak na spotkaniu

Wyniki wyborów 2020. Leszek Miller mówi o błędzie Trzaskowskiego. "Mógł z tego zrobić majstersztyk"

Rafał Trzaskowski chce dokonać "prawdziwej zmiany"

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie krył zadowolenia po spotkaniu z prezydentem Warszawy. "Wszyscy po tym spotkaniu wyszliśmy pełni dobrej energii, zabierając się do pracy. Za kilka dni będziecie mogli przeczytać dokładnie, o co dokładnie w każdym z tych punktów chodzi i jak chcemy to realizować" - poinformował Owsiak we wpisie po spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim.