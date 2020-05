Rafał Trzaskowski kandyduje. "Klątwa nad Warszawą. Dlaczego my nie możemy mieć normalnego prezydenta?" [OPINIA]

To jest szczęście i klątwa naszego miasta w jednym. Jesteśmy stolicą, największym, najbogatszym oraz - to obiektywne stwierdzenie, nie lokalna pycha - najważniejszym miastem Polski. To jednak powoduje, że o władzę w Warszawie biją się politycy krajowego szczebla, dla których tak naprawdę Warszawa nie ma znaczenia. Fotel na placu Bankowym jest dla nich tylko etapem pośrednim, trampoliną do politycznej kariery wyżej.