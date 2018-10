Rafał Trzaskowski komentuje oficjalne wyniki. "Pół miliona głosów musi cieszyć"

Zwycięzca wyścigu do prezydenckiego fotela w stolicy odniósł się do swojej wygranej na pierwszym briefingu prasowym zwołanym po ogłoszeniu wyników przez PKW. Miejsce spotkania z dziennikarzami nie było przypadkowe. To właśnie na Targówku nie zdołał przekonać większości wyborców do swojego programu.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał z Patrykiem Jakim już w pierwszej turze

- Warszawa wybrała swoją drogę: europejską, tolerancyjną, otwartą. Mimo kampanii, w której było sporo manipulacji ze strony PiS-u i kłamstw, udało się wygrać - powiedział Rafał Trzaskowski na środowej konferencji. Kandydat KO zdobył w Warszawie 56,56 proc. poparcia. Jego najgroźniejszy konkurent, Patryk Jaki, mógł liczyć jedynie na 28,53 proc. głosów.

Trzaskowski podkreślił, że jego wynik to zasługa mieszkańców stolicy, którzy zmobilizowali się, by iść do urn. - Poczuli moc swojego głosu - przekonywał. Przyszły prezydent zaznaczył też, że jest dumny ze zwycięstwa we wszystkich dzielnicach, choć zdarzały się miejsca ze słabszym wynikiem. - Pół miliona głosów musi cieszyć - wyznał.

Koncentracja na nieprzekonanych

Poseł Platformy Obywatelskiej zadeklarował, że pierwsze kroki skieruje właśnie do rejonów Warszawy, w których miał stosunkowo gorsze poparcie, niż w pozostałych częściach miasta. - Będę chciał się dowiedzieć, jakie problemy nurtują Warszawiaków w tych miejscach. Przede wszystkim chcę się poświęcić tym, którzy obdarzyli mnie trochę mniejszym zaufaniem. Na nich chcę się skoncentrować - poinformował.

Na pytanie o realizację swoich wyborczych obietnic, zapowiedział przedstawienie planu dla pierwszych zobowiązań w przyszłym tygodniu. Trzaskowski jest też spokojny o rozkład sił w Radzie Miasta, ucieszyły go również wyniki Koalicji w dzielnicach. Nie chciał jednak podzielić się własnymi przemyśleniami na temat personalnej obsady ratusza. Jedynym "pewniakiem" jest Paweł Rabiej, który obejmie stanowisko wiceprezydenta.

Nowemu prezydentowi na Twitterze pogratulowała już Hanna Gronkiewicz-Waltz, odchodząca ze stołecznego ratusza po trzech kadencjach urzędowania.