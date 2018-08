Rafał Trzaskowski ma pomysł na komunikację. Wczoraj taśma, dziś nowe nitki... metra

Kandydat koalicji obywatelskiej na prezydenta Warszawy nie chce być gorszy od swoich rywali. Po "efekcie 10 linii metra" Miasta Jest Nasze i deklaracji budowy III i IV linii metra przez Patryka Jakiego, Rafał Trzaskowski przedstawił swoją wizję.

Komunikacja miejska według kandydata PO-Nowoczesnej ma składać się z aż... pięciu linii metra. Rafał Trzaskowski obiecuje przedłużenie II linii do Żerania i Ursusa i deklaruje chęć budowy III linii.

- Stolica dobrej komunikacji musi być dobrze zaplanowana. To musi być system godzący różne interesy mieszkańców. Mamy to wszystko policzone: koszty, potoki pasażerów - zapewniał Rafał Trzaskowski na konferencji zorganizowanej w zajezdni SKM na Szczęśliwicach.

Trzaskowski zadeklarował też korekty na I linii, w tym budowę węzła przesiadkowego między stacją metra Centrum a dworcem Śródmieście. To inwestycja na 56 mln zł. Zapowiada też dobudowę nowych stacji Plac Konstytucji i Muranów. To pomysł, na który mocno naciskali mieszkańcy podczas spotkań z kandydatem PO-Nowoczesnej. Trzaskowski chce też uruchomić SKM-ki na nowych liniach - do Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego.