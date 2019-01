Rafał Trzaskowski: "Nie wykluczam wydania wuzetki na budowę K-Tower"

- Nie wykluczam wydania takiego pozwolenia. Tylko, zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi zasadami, na 30-metrowy budynek. To też jest bardzo wysoka budowla - zapowiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

- Jezeli nie ma planu, to trzeba przyjąć jakieś zasady i buduje się wieżowce tam, gdzie one już stoją, na przykład na Woli. I to ma sens. Natomiast budowanie dzisiaj wieżowców tam, gdzie ich nie ma, sensu też nie ma - powiedział Trzaskowski.