Rafał Trzaskowski o twórcy "Soku z Buraka". "Ma jedne z lepszych kwalifikacji na rynku"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został zapytany, czy twórca strony "Sok z Buraka" hejtującej PiS faktycznie pracuje w stołecznym ratuszu. - W ramach 6-miesięcznego kontraktu dokonuje audytu naszych stron internetowych - przyznał.

Rafał Trzaskowski ocenił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że on i wielu polskich samorządowców stali się dla PiS "chłopcami do bicia". - Jesteśmy solą w oku partii rządzącej, bo Jarosław Kaczyński nienawidzi wszystkiego, co niezależne - powiedział.