Rafał Trzaskowski: "PiS próbuje szantażować warszawiaków"

- PiS traktuje budżet państwa jak partyjną skarbonkę. Słowa Piotra Guziała i Patryka Jakiego są skandaliczne - powiedział w środę Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Jarosław Sellin z PiS odciął się od zapowiedzi kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta stolicy.

Na polityka posypały się gromy ze strony opozycji. Hanna Gronkiewicz-Waltz nazwała to "szantażowaniem warszawiaków", a dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko stwierdził, że to "duży prezent dla Rafała Trzaskowskiego". Patryk Jaki nie odciął się od słów Piotra Guziała. - Trudno, żeby rząd finansował mosty dla Rafała Trzaskowskiego, skoro Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa nie potrzebuje mostów. Mówi, że Warszawa potrzebuje co najwyżej kładki pieszo-rowerowej - powiedział we wtorek wieczorem w programie Polsat News.