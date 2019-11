Rafał Trzaskowski podsumował pierwszy rok prezydentury. "To był trudny rok"

22 listopada br. minie dokładnie rok od momentu, kiedy prezydentem Warszawy został Rafał Trzaskowski. Władze stołecznego ratusza podsumowały 12 miesięcy swojej pracy.

- To był trudny rok, właściwie rok nieustającej kampanii wyborczej, zjawisk losowych i pierwszych ograniczeń budżetowych w związku z realizacją przez rządzących swojego programu – podkreślił Rafał Trzaskowski . Zaznaczył, że był to również rok pierwszych ograniczeń budżetowych w związku z realizacją przez rząd PiS swojego programu .

"Warszawa dla wszystkich". Komunikacja w stolicy

Zdaniem prezydenta Warszawy, dzięki umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest szansa na to, by prace związane z trzecią linią metra ruszyły jeszcze w tej kadencji.

"Warszawa dla wszystkich", także najmłodszych

- Oddaliśmy za darmo wszystkie miejsca w żłobkach, które miasto już posiadało, ale tworzymy nowe miejsca. Wykupujemy u przedsiębiorców miejsca w takim standardzie, jaki oferuje miasto. Chcemy w ciągu najbliższych lat doprowadzić do rewolucji tak, żeby każda osoba, która chce zostawić swoje dziecko w żłobku, miała na to szansę - zapowiedział Trzaskowski.

Warszawa dla klimatu, ale nie dla smogu

- Walczymy ze smogiem. W tym roku zwiększyliśmy dofinansowanie na likwidację kopciuchów - teraz warszawiacy mogą uzyskać od 12 tys. do nawet 200 tys. zł. Z Warszawy do końca roku ma zniknąć 540 kotłów w miejskim zasobie komunalnym - przekazał Rafał Trzaskowski.

Są też miejskie dotacje, których wysokość wynosi do 10 tys. zł, na instalację zbiorników retencyjnych. W lipcu Rada Warszawy przyjęła Strategię adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy.

Warszawa dla inwestycji

Rafał Trzaskowski, podczas konferencji w ratuszu, przypomniał, że w stolicy trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. - To bardzo ważna inwestycja, musieliśmy zwiększyć budżet inwestycji do 500 mln zł. To dopiero początek przebudowy otoczenia Pałacu Nauki i Kultury. Do końca kadencji otoczenie pałacu od strony Marszałkowskiej powinno się diametralnie zmienić - zadeklarował prezydent stolicy.