Rafał Trzaskowski poinformował o otwarciu przedszkoli i żłobków oraz obiektów sportowych w Warszawie

Na wtorkowym (12.05.) briefingu Rafał Trzaskowski informował o otwieraniu placówek dla najmłodszych raz zewnętrznych boisk i kortów na terenie Warszawy. Odpowiadał również na pytania, dotyczące nowych zasad wywozu śmieci i zachowania warszawiaków podczas minionego weekendu.

Rafał Trzaskowski podał daty otwarcia Orlików, kortów i boisk oraz placówek dla najmłodszych

Prezydent Warszawy poinformował podczas briefingu o konkretnych datach otwarcia przedszkoli i żłobków oraz obiektów sportowych na otwartej przestrzeni. Boiska, korty czy bieżnie, znajdujące się na powietrzu, zostaną dopuszczone do użytku 14 maja, Trzaskowski podkreślił jednak, że decyzja dotyczy jedynie zewnętrznych obiektów. Hale sportowe, baseny i siłownie wciąż pozostaną zamknięte. Natomiast warszawskie maluchy będą mogły wrócić na zajęcia od 18 maja, oczywiście przy zachowaniu wytycznych dla żłobków i przedszkoli.

Włodarz ponownie zaapelował do rządku o jak najszersze konsultacje z samorządami w sprawie wprowadzania kolejnych etapów odmrażania gospodarki. Jak zauważył, warszawski ratusz samodzielnie stworzył wytyczne dotyczące otwarcia obiektów sportowych oraz przedszkoli i żłobków, po czym wysłał je do Głównego Inspektoratu Sanitarnego do akceptacji. Zaznaczył, że wciąż nie ma odpowiedzi w sprawie tych pierwszych.

Odmrażanie gospodarki - Powrót do szkół i przedszkoli budzi wątpliwości

Głos zabrała również radna Dorota Łoboda, która zwróciła uwagę na brak jakichkolwiek wytycznych dotyczących prowadzenia procesu edukacji w przedszkolach i klasach 1-3, o których uruchomieniu informowało ministerstwo edukacji. Łoboda podkreśliła, że w przedszkolach, obok opiekunów i opiekunek, pracują również nauczyciele, przygotowujący 6-latki do pierwszej klasy podstawówki. Tymczasem w oficjalnych rządowych wytycznych, brakuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pogodzić zajęcia edukacyjne dla dzieci uczęszczających do przedszkola z zajęciami online dla dzieci pozostających w domach. Podobnie wygląda sprawa klas 1-3. Dzieci uczęszczające do szkół mają brać udział w zajęciach, ale brakuje informacji, co z zajęciami online dla dzieci pozostającymi w domach.

Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania o wywóz śmieci i rozluźnienie restrykcji

Prezydent Trzaskowski odpowiadał również na pytania związane z nowym sposobem naliczania opłat za wywóz śmieci. W nowej metodzie koszt wywozu śmieci będzie uzależniony od ilości zużytej przez gospodarstwo wody. W tym kontekście koszt jednego metra sześciennego wody wynosić ma 12zł 73gr. Prezydent przypomniał, że wzrost kosztów zagospodarowania odpadów wzrosły z 300mln złotych do 1,7 mld, złotych, co w obliczu braku podwyżek w poprzednich latach, zaowocowało lawinowym wzrostem opłat w tym roku.

Trzaskowski odniósł się też do minionego weekendu, kiedy warszawiacy zachęceni piękną pogodą, tłumnie wyszli na bulwary wiślane i do lasu kabackiego. Podkreślił, że miasto wciąż apeluje do mieszkańców o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, które ograniczają możliwość zarażenia się koronawirusem, jednak nie wszyscy się do tychże stosują. Zauważył, że faktycznie straż miejska i policja miała więcej pracy w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń we wspomnianych miejscach.

