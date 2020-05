Rafał Trzaskowski stanowczo o kolejnych krokach

Rafał Trzaskowski: opłata musi wzrosnąć

Kilka dni temu informowaliśmy, że radni Warszawy nie zdecydowali się na pomysł podniesienia kary za nieopłacony bilet parkingowy do 250 złotych. Kwota ta zbliżałaby wysokość opłaty dodatkowej do tej, którą wnieść muszą pasażerowie komunikacji miejskiej przyłapani na braku ważnego biletu na przejazd. Wówczas za odrzuceniem tego wniosku zagłosowało 58 na 60 radnych, biorących udział w głosowaniu. Była to decyzja ponad partyjnymi podziałami. Na najbliższej sesji sytuacja może być zupełnie inna.