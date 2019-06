"Raport o stanie miasta". Kazanie Jana Pawła II i reprywatyzacja w tle

Po raz pierwszy w historii Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował "Raport o stanie miasta". Tę nowość wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie. W zamyśle techniczna debata poróżniła radnych.

- Nakłady miasta na edukację w 2018 r. wyniosły 4,2 mld zł. Subwencja oświatowa z budżetu państwa to 1,8 mld zł. Pieniędzy nie starczyło nawet na wypłacenie wynagrodzeń za pracę dla nauczycieli i personelu. To 2,5 mld zł - wyliczał prezydent Warszawy. Trzaskowski stwierdził, że rząd nie wywiązał się ze swoich obowiązków. - Większość zobowiązań spoczęła na Warszawie. My to wyzwanie podejmujemy. Przyszłość dzieci, spokój rodziców i nauczycieli są dla nas nadrzędne- dodał.