Raport Pornhuba. Warszawa ujęta w rankingu. Wysoko!

Nowy raport Pornhuba, najczęściej odwiedzanej strony pornograficznej w internecie, pokazuje, w których miastach na świecie ludzie najchętniej sięgają po filmy dla dorosłych. W zestawieniu nie zabrakło też miejsca dla reprezentującej Polskę Warszawy.

Przebadano 20 miast. Statystycy Pornhuba we współpracy z magazynem Forbes poddali analizie 20 aglomeracji miejskich rozsianych po całym świecie, na terenie których najczęściej korzysta się z serwisu pozwalającego obejrzeć filmy pornograficzne. Łączny dzienny ruch na witrynie z ich obszaru stanowi 17. proc. całej aktywności wszystkich użytkowników odwiedzających stronę.

Warszawa zajmuje 12. miejsce. Wg raportu pornograficznego giganta mieszkańcy stolicy Polski seks najchętniej lubią oglądać na ekranie smartfona bądź tableta. Ten sposób korzystania z serwisu wybiera 77 proc. osób, czyli aż o 13 proc. więcej niż wynosi średnia krajowa. W wyniku tego, na oglądaniu porno spędzają dziennie średnio 10 minut i 13 sekund, co jest wynikiem wyższym o 15 sekund w stosunku do skali krajowej. Pisaliśmy na jej temat w tekście omawiającym analogiczny raport, który podsumowywał 2018 rok. Dotyczył on z kolei nie poszczególnych miast, a całych krajów.