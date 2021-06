Raszyn. Uciekinier zatrzymany. Chciał przejechać policjantów, potem zbiegł

Po kilkunastu godzinach od incydentu w podwarszawskim Raszynie, kiedy kierowca chciał staranować zatrzymujących go policjantów, mężczyzna został ujęty. Poszukiwały go policyjne patrole, psy tropiące i śmigłowce. Pościć i obławę przerwano na noc. Nad ranem działania funkcjonariuszy zostały wznowione.

Ra s z y n . P o l i c y j n a a k c j a p o ś c i g u z a m ę ż c z y z n ą , k t ó r y u s i ł o w a ł s t a r a n o w a ć f u n k c j o n a r i u s z y , z a k o ń c z y ł a s i e w ś r o d ę p o w o d z e n i e m

Źródło: Policja