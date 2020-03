Ratusz: dodatkowe kursy, gdy liczba pasażerów powyżej 30 proc. stanu sprzed epidemii

Koronawirus w Warszawie. Dane liczbowe

Od poniedziałku, 16 marca liczba absencji chorobowych w poszczególnych spółkach zmieniała się narastająco. W MZA w poniedziałek było 30 brygad mniej. Oznacza to, że nie została uruchomiona taka liczba autobusów. Kolejnego dnia w MZA były to 52 osoby, następnego dnia 76 osób.

W tramwajach sytuacja była nieco lepsza. Absencja wzrastała od 7 aż do 20 brygad. Część pracowników desygnowano do pracy zdalnej.

Metro

Na linii M1 kursowało do tej pory ok. 500 tys. pasażerów. Ta liczba zmalała do ok. 70 tys., a w ostatnich dniach nawet 50 tys. pasażerów. Linia M2 obsługuje zazwyczaj ok. 200 tys. pasażerów. Ostatnio jest to 30-20 tys.