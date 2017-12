Ratusz może stracić Pałac Ślubów? Chce go przejąć były współpracownik Macierewicza

Warszawski ratusz może stracić najpopularniejszy w stolicy Urząd Stanu Cywilnego - taką informacje podało Radio ZET. Budynek chce przejąć dyrektor Zamku Królewskiego, prof. Wojciech Fałkowski, były współpracownik szefa MON Antoniego Macierewicza.

Dlaczego Fałkowski chce przejąć Pałac Ślubów? Jak podaje Radio ZET, głównymi powodami mają być "argumenty historyczne oraz potrzeba scalenia kolorystyki i iluminacji fasady budynku od strony Wisły". Jednak na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób dyrektor chce przekonać urząd miasta do oddania pałacu.

Z kolei ratusz twierdzi, że to kolejna próba zawłaszczenia przez rząd przestrzeni należącej do warszawiaków. Co więcej, magistrat przypomina, że Pałac Ślubów został odbudowany po wojnie i stanowił oddzielny od Zamku Królewskiego budynek.