Rekord zima na Mazowszu. Takiego poranka nie było w stolicy od dawna

Piątkowy poranek w Warszawie był bardzo mglisty i mroźny. Jak podkreślają synoptycy, tak zimno nie było od wielu dni.

"To była najchłodniejsza noc w tym roku" - podają synoptycy.

17 stycznia br. prawie wszędzie na Mazowszu temperatury spadły do -4 st. C. Miejscami było jeszcze zimniej, bo termometry wskazały -6 st. C na wysokości 2m. W wielu miejscach całego województwa pojawiły się mgły i zamglenia osadzające szadź.