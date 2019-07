Rekrutacja 2019 do liceum i technikum. Setki uczniów nie dostanie się do szkół w Warszawie z powodu podwójnego rocznika

Rekrutacja 2019 do liceum i technikum. Trudna sytuacja uczniów w Warszawie. Setki osób nie dostanie się do szkól mimo dobrych wyników.

Rekrutacja 2019 do liceum i technikum w Warszawie

W tym roku rekrutacja podwójnego rocznika do liceum i technikum stanowi duży problem z powodu nadmiaru zainteresowanych. Wiadomo, że przebiega równolegle dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz osób, które ukończyły gimnazjum. Ponadto, różnice w programie nauczania sprawiły, że w szkołach średnich, uczniowie będą musieli kontynuować edukację w oddzielnych klasach. Absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się zgodnie z nową podstawą programową opracowaną dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, natomiast osoby, które ukończyły gimnazjum, zgodnie ze starą podstawą dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum. Jak podaje Wyborcza, od stołecznych urzędników można nieoficjalnie usłyszeć, że w roku szkolnym 2019/2020 między 3,5 a 4 tys. dzieci nie dostanie się do liceów.

Rekrutacja 2019 – wyniki pierwszego etapu

W stołecznym ratuszu wciąż trwa proces podliczania wyników pierwszego etapu rekrutacji. Oficjalnie mają zostać głoszone we wtorek, 16 lipca. Przypominamy, że liczą się punkty zdobyte na egzaminach (gimnazjalnym lub ósmoklasisty), oceny na świadectwie oraz inne specjalne osiągnięcia (np. w zawodach i konkursach). W Warszawie absolwenci mogli zgłaszać się do nieograniczonej liczby szkół, ale nie wszyscy skorzystali z takiej możliwości. Część uczniów uznała, że ma na tyle dobre wyniki, iż zgłosiła się jedynie do kilku szkół, przez co może mieć problem. W najlepszej sytuacji są osoby, które mimo zadowalających wyników złożyły dokumenty do co najmniej kilkunastu placówek.