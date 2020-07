Rembertów. Przerwa w dostawach wody. Uszkodzona magistrala

Do uszkodzenia magistrali wodociągowej o średnicy 400 mm doszło na wysokości ul. Marsa 84, naprzeciwko wjazdu do jednostki wojskowej. Na miejscu są pracownicy MPWiK, którzy zabezpieczyli teren.

Do usuwania usterki ekipy techniczne przystąpią w piątek w godzinach nocnych tj. od godziny 23. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu samochodowym w tym rejonie ulicy Marsa.

Prace związane z usuwaniem awarii mają potrwać do soboty, 25 lipca. Powinny zakończyć się w sobotę we wczesnych godzinach popołudniowych. MPWiK podkreśla, że jest to termin szacowany i może ulec wydłużeniu.