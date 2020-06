Remont mostu zapewni bezpieczne połączenie z Legionowa do Radzymina

Prace remontowe mostu kolejowego w Radzyminie minęły półmetek. Wszystkie prace zostały wcześniej zaplanowane i uwzględnione w rozkładzie jazdy. Zasadnicze prace na moście zostaną zrealizowane do 13 czerwca. Wtedy na trasę do Radzymina wrócą pociągi, które obecnie dojeżdżają do przystanku Dąbkowizna.